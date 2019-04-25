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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.04.2019 - 17:34, Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: 2019'da üretim hedefimiz 30 ton

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Bakan Dönmez: 2019'da üretim hedefimiz 30 ton

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin geçen yıl 27,1 ton olarak gerçekleşen altın üretiminin cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladığını belirterek, "2019'da üretim hedefimiz 30 ton, 2020'de ise 35 ton seviyelerine ulaşmaktır." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, yer altı kaynaklarının gün yüzüne çıkarılarak milletin hizmetine sunulması için her türlü teknolojik hamle ve insan kaynağı yatırımının yapıldığını söyledi.

Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'nin altın üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 27,1 tona ulaştığını ve cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladığını dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"2019'da üretim hedefimiz 30 ton, 2020'de ise 35 ton seviyelerine ulaşmaktır. Üretim zincirinin her aşamasındaki çalışmalar Milli Enerji ve Maden Politikamızdaki hedeflerimize ulaşmak için çok önemli."

Dönmez, dünyanın en zor mesleğini icra eden maden işçilerinin, üretim zincirinin, madeni gün ışığıyla buluşturmak için yatırım yapan iş insanları kadar vazgeçilmez bir halkası olduğunu ifade etti.

Kabulde, altın madenciliğinin yanı sıra diğer madenlerin üretiminin artırılması ve ihracat konuları ele alındı.

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