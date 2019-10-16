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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Bakan devreye girmişti! Mahkeme yıkımı durdurdu

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Bakan devreye girmişti! Mahkeme yıkımı durdurdu

Bodrum'da bulunan kaçak yapıların yıkımına ilişkin Muğla 2'nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Bodrum Belediyesi karara itiraz etmek için çalışmalara başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanın Murat Kurum kaçak yapılarla mücadele ederken Bodrum’daki en çok konuşulan inşaatlardan olan Varyap’ın projesindeki kaçak olan yapıların yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu. Muğla 2'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınan projedeki kaçak yapıların yıkılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi yetkilileri mahkeme kararına itiraz etmek için çalışmalara başladı.

İdare Mahkemesi, Bodrum’da yıkım işleminin yapıldığı VARYAP’ın projesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemeden gelen bu karar şaşkınlıkla karşılandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz haftalarda ikinci kez incelemelerde bulunduğu Bodrum’da özellikle kıyı şeridinde hızlandırılan yıkım işlemleri Bakanlık yetkilileri ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde devam ediyor. Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy, Torba mahallelerinde tespit edilen imar ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yapımı durdurulan projelerden bazılarında yıkımlar tamamlandı.

YIKIM DURDURULDU

Yalıkavak Mahallesi'ndeki 4 katlı binaları ile en çok tepki çeken projelerden biri olan VARYAP projesi, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırarak yıkım işlemlerini durdurdu. Projenin bir kısmının yıkıldığı görülürken, yürütmeyi durdurma kararının ardından yıkım işlemlerinin de durduğu görüldü. Projenin otel kısmında bulunan bazı yapıların kaçak olduğu tespit edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından ruhsat iptaline gidilmişti. Bodrum Belediyesi ise projeye mühür vurmuş ve yapı kontrol belgesi vermemişti. Yapılan bu işlemlerin üzerine inşaatı devam eden Varyap yetkilileri konuyla ilgili mahkemelik olmuştu. Yıkım kararı bulunan projenin mahkeme süreci devam ettiğini için Muğla 2’nci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu durum üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi hukuk müşavirleri yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmek için çalışmalar başlattığı öğrenildi.

YIKIMLAR DEVAM EDİYOR

11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımında en çok ismi geçen firmalardan biri olan “The bo viera” yıkımının devam ettiği görüldü. 330 villa ve bir otelden oluşan “The bo viera” projesinin dev asansörü imara aykırı, kaçak yapı olarak ilk yıkılan yer olmuştu. Yalıkavak’ta bulunan kızıl burundaki Nef inşaata ait projenin iskelesi ise iş makinelerince yıkılıyor.

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkımı bakanlık sürdürüyor
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