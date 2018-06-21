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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
21.06.2018 - 09:48, Son Güncelleme:

Bakan canlı yayında duyurdu: Türkiye, ABD'ye karşı resmen adım attı

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından Türkiye ürünlerine uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamaya bugün başlandığını duyurdu. Ekonomi Bakanı Zeybekci "22 ABD ürününe 300 milyon dolarlık ek gümrük vergisi getirdik" dedi. Bakan Nihat Zeybekci, fiyatları düşürmek için de patates soğan ithal edeceklerini söyledi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci NTV yayınında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

*Kendileriyle sağlıklı temasımız net anlamda olmadı. Ama şimdi gerekçe olarak da ileri sürdükleri üç gerekçe var. Bir, biz Amerika ile dış ticaret fazlası vermiyoruz, onlar veriyoruz.

GEREKÇELER TÜRKİYE'YE UYMUYOR

*İkincisi, biz 1 milyar 180 milyon ABD’ye çelik ihracatı yaparken, ABD’den de 1,3 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Üçüncüsü, müttefikler veyahut da stratejik ortaklar bakımından da, savunma harcamaları itibariyle Türkiye bölgedeki olumsuzluklar, terör sebebiyle en çok savunma harcaması yapmak zorunda olan bir ülke. Üç gerekçe de Türkiye’ye uymuyor.

300 MİLYON DOLARLIK EK GÜMRÜK VERGİSİ

*Görüşmelerle halletmeye çalıştık, olmadı. Hazırladığımız bir şey ile de onlar bize ilave yük olarak koydukları gümrük vergisi tutarı 260 milyon dolar civarında. Biz de 300 milyon dolarlık Amerikan ürünlerine ilave gümrük vergisi, kaybımızı karşılayacak bir gümrük vergisi hareketi oldu. o da bugün yürürlüğe girdi. 22 ayrı ürün hakkında, hangi ürünlere koyacağımıza biz karar veririz. Amerika’ya daha fazla etkisi olacağını düşündüğümüz alanlar üzerine gittik biz.

*Amerika hakikaten dünya ile bir ticaret savaşları diyebileceğimiz bir yaklaşımı benimsemiş durumda. Bu da yakın gelecekte başka adımların da olabileceğini düşünüyoruz. En son konuşulan otomotiv ithalatının da bir çalışma yapıldığını biliyoruz. Amerika şunu asla böyle bir beklenti içinde olmamalı. “Ben tüm dünyaya sınırlama getirirken, ben tüm dünyaya ticaret yapayım” yok böyle bir şey. 

İTHALAT İZNİ VERECEĞİZ

*Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı, Tarım Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz.

 

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