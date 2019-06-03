Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü ve yıl sonu hedeflerine ulaşılacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜİK'in açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından açıklama yaptı. Bakan Albayrak enflasyondaki düşüşün devam ettiğini belirtti.
Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor. Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız."
Bugün açıklanan enflasyon rakamları, yıllık bazda hem tüketici enflasyonunda, hem üretici enflasyonunda hem de çekirdek enflasyonda yakalanan önemli düşüşü ortaya koyuyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 3, 2019
Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. İnşallah, yıl sonunda hedeflediğimiz rakamları tutturacağız. pic.twitter.com/Fpha3AeQzD
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