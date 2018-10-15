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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Komisyonculuk tarihe karışacak

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Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye 2023' Zirvesi'nde açıklamalara bulundu. "Enflasyonla mücadele için yaptığımız çağrılar sonucunda başlatılan destekler seferberliğe dönüştü" diyen Bakan Albayrak, 'Hal yasası' ile birlikte, komisyonculuğun tarihe karışacağını vurguladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye 2023 Zirvesi" çerçevesinde yaptığı konuşmada ekonomideki son gelişmelere dair şunları söyledi:

*(Ekonomide) Temmuz ve Ağustos'ta başlayıp Eylül'de devam eden olumsuz hava dağılmaya başladı

*Yatırımcıların ülkemize güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor

*Atılan adımlar ve spekülatif ataklara karşı hayata geçirilen planlar ile OVP ile birlikte Türkiye paydaşların güvenini kazanacak süreci ortaya koydu

DENGELENME BAŞLADI

*Ekonomide son dönemde dış ticaret rakamlarının ardından dengelenme başladı

*Ekim'in ilk 10-15 gününde ihracat çok güçlü başladı, farklı bir rekoru görebiliriz

*Bunun bu şekilde çıkması yıl sonu hedefleri açısından çok önemli

*Türkiye uzun yıllar sonra Ağustos'ta 2.6 milyar dolar cari fazla verdi; demek ki Ekim ve Kasım'da daha iyi performans bizi bekliyor

*Enflasyondaki iyileşmeyle birlikte yıl sonu hedefleri yakalanacak

KÖTÜ DÖNEM GERİDE KALDI

*Enflasyon rakamları, kur ve faiz açısından kötü bir dönemi geride bıraktık

*Şimdi cari açığı kalıcı olarak bitirecek projelerin hayata geçirilmesine sıra geldi

*Son 3-5 aylık dönemde dengelenme ithalata dayalı cari harcamalarda yaşanıyor; gereksiz yerli ikamesi olan tüketime dayalı ithalatta köpüğü aldıkça dengelenme artıyor

*Kısa vadeli adımlar şu anda tamamlandı; ani müdahaleler yaptık, gerekirse yine yapacağız

KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞACAK

*Yeni Hal Yasası'nı yakında TBMM'de gündeme getireceğiz, stokçuluk tarihe karışacak, gıda fiyatlarına makul fiyattan ulaşılması için bu önemli
Sadece tarım değil tüm alanlardaki koordinasyonla aksiyon adımları hızlı şekilde atılacak

*Bundan sonraki süreçte kısa ve orta vadeli çalışmalarımızın hayata geçtiğini göreceğiz. İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak ve yeni haller yeni satış imkanları sağlanacak. Lojistikteki kayıpların önüne geçeceğiz.

*Reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz

*Türkiye bu saldırıları beklenenin altında bir hasarla atlattı, Ağustos'taki süreç Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırısı
Her geçen gün çok daha güçlü adımlarla Türkiye'nin ekonomisinin para birimi ile birlikte çok daha güçlü ve pozitif ayrışacağı bir sürecin arifesindeyiz.

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