Bakan Berat Albayrak görevleri devraldı: Piyasalara ilk mesajı...

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi ile birlikte yeni oluşturulan Hazine ve Maliye Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Bu amaçla ilk tören, eski Maliye Bakanlığı toplantı salonunda yapıldı.

Tören, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve bakanlık çalışanlarının katlımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu kabinenin, ülkenin daha ileri noktalara gitmesi için büyük fırsat ve imkan olduğunu belirterek, bu kabinenin, ülkeyi daha ileri götürme noktasında şevkle çalışacağını bildirdi.

Makamların gelip geçici olduğuna işaret eden Ağbal, "Maliye Bakanlığındaki 30 yıllık görev süremin sonunda, büyük bir huzur içinde Sayın Bakanımıza görevi devrediyorum. 2,5 yıl Maliye Bakanlığı görevini yaptık. Bu süre zarfında ülkenin ileriye gitmesi noktasında güzel işler yaptık." dedi.

Ağbal, Albayrak'ın da bu alandaki tecrübe ve vizyonuyla Türkiye ekonomisinin daha da ileriye gitmesi noktasında büyük birikime sahip olduğunu vurgularken "Biz de kendisine her noktada yardımcı olacağız." diye konuştu.

Naci Ağbal, tüm çalışma arkadaşlarından helallik istedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da Ağbal'ın veda mesajına karşın AK Parti'nin "durmak yok, yola devam" mesajını anımsatarak, "Bugün bu makam yarın başka bir makam. Naci Bey burada bizimle. Bir ekibiz biz. Kendisini, yeni makam ve yeni görevlerde bu ülkeye hizmet davasında çok güzel görevlerde göreceğiz." ifadesini kullandı.



MALİ DİSİPLİN MESAJI

Maliye Bakanlığının, Ankara bürokrasisinde, insan kaynakları yetiştirmede önemli bir bakanlık ve okul olduğuna işaret eden Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada böyle bir görevi almak, çok önemli bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur vesilesi. Ağır ve büyük bir sorumluluk. AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 senede çok büyük devrimler gerçekleştirdik, çok büyük gelişim ve büyüme kaydettik. Çok güzel bir söz vardır, 'değişmeyen tek şey değişimdir' diye. Bu değişim dinamizmini kaybetmeden gelişimle harmanlayarak çok önemli başarılar elde ettik. Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Önceki bakanlarımız çıtayı yüksek noktaya taşıdı, bizler de bu çıtayı daha da yukarıya taşımakla mükellefiz, sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasında en temel unsurlardan bir tanesi olan bütçe ve mali disiplindeki duruşun bundan sonra da aynı şekilde değil, daha da iyi şekilde devam etmesi için çok dinamik, aktif ve enerjik şekilde devam etmesi için gece gündüz demeden hep birlikte sizlerle çalışacağız. Çok güzel başarılara imza atacağız."

Devir teslim sırasında her iki bakan da birbirine çiçek hediye etti. Bu sırada Albayrak, "Bizim çiçek biraz daha küçük, biraz daha ucuz, biz daha da sıkacağız." diye espri yaptı.

İKİNCİ TÖREN HAZİNE’DE

İkinci tören ise Hazine Müsteşarlığında yapıldı. Hazine Müsteşarlığı’nda yapılan törende konuşan Mehmet Şimşek, Bakan Albayrak’ın enerjide önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Şimşek açıklamasında, Bakan Albayrak’ı tebrik ederek başarılar diledi.

Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şimşek ile ilk kez 12 yıl önce Londra'da tanıştığını anlattı. Bakan Albayrak, en kaliteli insan kaynağı olan kurumlardan birinin Hazine Müsteşarlığı olduğunu aktardı.

Bakan Albayrak açıklamasının devamında "Bundan sonraki dönemde mali ve para politikalarında yeni kabineyle çok daha özel sektör mantığıyla hızlı hareket eden yönetim dönemine girilecek" dedi.

Albayrak törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

*Para politikalarında önümüzdeki dönemde çok daha diri ve güçlü bir döneme gireceğiz

*Önümüzdeki dönemde çok yoğun bir ajandamız var özellikle enflasyon konusunda...

*Enflasyonu tek haneye indirme konusunda yoğun bir çaba harcayacağız

*İstikrarlı büyüme için Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal değişim için çok daha hızlı adımlar atacağız



*Paydaşlarla çok yoğun bir istişare süreci içinde, hızlı, net iletişim içinde büyük bir Türkiye hikayesi yazacağız

*Piyasa ekonomisi kuralları içinde küresel sistemle daha entegre bir ilişki içine gireceğimiz süreci yaşayacağız

*Ayakları daha yere basan bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak

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