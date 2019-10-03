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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
03.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Bakan Berat Albayrak: Enflasyon rakamları Türkiye'ye inanan insanları sevindirdi

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Bakan Berat Albayrak: Enflasyon rakamları Türkiye'ye inanan insanları sevindirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altının hedeflendiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'daki Finans Merkezi'nde A Haber, A Para ortak yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, Türkiye'ye inanan insanları sevindirdiğini belirtti. Enflasyon tarafında Bakan Albayrak, 2022'de yüzde 5'in altının görüleceğini belirtti. Bakan Albayrak, 2022 yılının başında Finans Merkezi'nin inşaat sürecinin biteceğini ve gelişmiş oyuncuların Finans Merkezi'nde yerini alacağını kaydetti.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamaları:

-Öncelikle iyi yayınlar temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum. Hakikaketten Türkiye son bir yılda tarihi süreçten geçti. Geçtiğiiz son bir yılda yaşananlardan sonra enflasyon, cari denge başta olmak üzere Türkiye beklentilerin aksine çok önemli kazanımlar elde etti. Türkiye bugün geçmişteki tüm ekonomik reflekslerde yaşadıklarından yapısal dönüşümlerini güçlendiren altyapıyı kurmaya hızla gidiyor. Son yılda yaşanan iki seçime rağmen TÜFE ve ÜFE'den en düşük rakamlara ulaştık. Ekim, Kasım, Aralık'ta hafif dalgalanmayla birlikte yüzde 12 seviyelerinde enflasyonu kapayacağımızı düşünüyorum. Bugünkü enflasyon rakamları, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye inanan insanları sevindirdiğini düşünüyorum.

2022'DE ENFLASYON HEDEFİ 

-Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar sadece son bir yıllık süreçte yapısal alanda önemli adımlar atma sürecini başlattık. Büyüme kapasitesi itibarıyla ciddi potansiyeli olan bir ülke olarak dengeyi yönettik. Son bir yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını hedefliyoruz. 

-Siyasi belirsizlik süreci geride kaldı. Özellikle son 3-4 aydır bütün küresel olumsuz iklime rağmen Türkiye pozitif ayrışıyorsa, bu çok önemli. Faizlerdeki yüzde  25-26-27'lik faizler yüzde 11-12'lere geriledi. Mayıs'tan bu yana borsa yüzde 50'den fazla prim yaptı.

-İhracatta 2019 gibi zor bir yılda çok iyi bir performans sergiledik. Bu ay kritik bir ay. Geçtiğimiz yıldan bu yana piyasadaki kişiler "Kur yükseldiği için stoktan yiyorlar" dedi. Türkiye kur özelinde olumsuz bir süreç yaşadı. Türkiye katma değerli dönüşümü gerçekleştirmek durumunda. Fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz.

-Türkiye'nin doğal büyümesi yüzde 5. Türkiye'nin vazgeçilemez dinamiklerinin başında büyüme geliyor. Bu büyüme, enflasyon ve cari denge konusu ile eşgüdümlü gitmek zorunda. Önümüzdeki 4 yıl dalgalanmalara karşı elimiz çok daha güçlü. Bu bakımdan çok daha konforlu ve güçlü konuşuyorum. Bu bakımdan çok daha konforlu ve güçlü konuşuyorum. Geçtiğimiz yıldaki kırılganlıklara göre çok daha konforlu bir alandayız. Kazanımlarımızdan geri adım atmayacağız.

-(İstanbul Finans Merkezi) Bu ay içinde özellikle kamu kurumları ve kalan inşaat bölümlerinin ihaleleri tamamlanarak, bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemine ulaşacak. Gelişmiş oyuncular bu finans merkezinde yer alacak. 2022'nin başında inşaat süreci bitecek. (İstanbul Finans Merkezi) 2020 yılında yasal olarak bir çok açıdan alt yapıyı hızlı bir şekilde bitireceğiz.

"TL LEHİNE ADIMLARI GÖRECEĞİZ"

 -(Dolarizasyona karşı alınacak önlemler) Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika uygulayacağız. Bu ülkenin para birimi TL'dir. TL lehine adımları göreceğiz. TL mevduatları arttı. İthalat noktasında, kuru artık akıllıca yönettiğini bu çerçevedeki süreçleri daha iyi yönettiğini görüyoruz. Bu anlamda bakınca sürecin olumlu seyrettiğini görüyoruz.

"İSTEKLİ BİR ABD VAR"

-(Türkiye-ABD ticari ilişkileri) Ticaret savaşlarından kazançlı çıkabilecek bir ülkeyiz. İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için ABD istekli. ülkelerin menfaatleri var. Türkiye yatırımcılar için cazip bir ülke.

TÜRKİYE, AB İLİŞKİLERİ

-(AB ile ilişkiler) Gümrük birliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Müzakereleri 2020 yılında daha çok somutlaştıracağız.

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