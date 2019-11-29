Bakan Albayrak'tan yerli reyting şirketi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerli reyting şirketinin BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimiyle kurulduğunu duyurdu.
Bakan Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu.
Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun."
Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 29, 2019
Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun. https://t.co/bM5tZt4k5W
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