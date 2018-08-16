Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar
GeriEkonomi Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
REUTERS
16.08.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar

*Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 bini aşkın bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini aktaran Bakan Albayrak "*Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin bir IMF planının ise olmadığını kaydetti. Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılara verdiği mesajlarda ayrıca "Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz" dedi. Saat 16:00 sıralarında başlayan ve 4 bini aşkın yabancı yatırımcının katıldığı telekonferans görüşmesi sona erdi.

İşte Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara verdiği mesajlar:

*Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız

*Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız

*Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz

AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK

*Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok

*Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda

*Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı

*FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık

SEKTÖRE DESTEĞE DEVAM

*Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz

*Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçla ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si

*Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz

*Enflasyonla mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK

*Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

*Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek

*Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz-

*İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında

*Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor
*Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak,sermaye kontrolleri hiç biraz zaman gündemimizde olmayacak

*Güveni artırmak için her tülü adımı atacağız

*Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil

BİR IMF PLANI YOK

*Bir IMF planı yok

*Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık

*Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri

HARCAMALAR KISILACAK

Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz

*Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira

*Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil

HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ

*Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor

Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli

*Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz

*Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak

EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLANACAK

*Bir kaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız

*Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalacağız

*Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz

*ABD yaptırımları sorunu ile bir çok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli

 AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    6
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
R

Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

İstanbul taksileri için önemli gelişme

'Uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye güveni tam'

 Çankırı kavunu üreticiyi sevindirdi