Bakan Albayrak'tan yabancı yatırımcılara flaş mesajlar
*Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 bini aşkın bulan yabancı yatırımcılarla yaptığı telekonferans görüşmesinde önemli mesajlar verdi. Mali disiplinden taviz verilmeyeceğini aktaran Bakan Albayrak "*Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil" dedi. Bakan Albayrak, Türkiye'nin bir IMF planının ise olmadığını kaydetti. Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılara verdiği mesajlarda ayrıca "Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz" dedi. Saat 16:00 sıralarında başlayan ve 4 bini aşkın yabancı yatırımcının katıldığı telekonferans görüşmesi sona erdi.
İşte Bakan Albayrak'ın yabancı yatırımcılara verdiği mesajlar:
*Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız
*Bütün ülke içi zorlukları anlıyoruz ve farkındayız
*Şu anda piyasa düzensizliğiyle uğraşıyoruz
AÇIK DÖVİZ POZİSYONU YOK
*Türk bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü, açık döviz pozisyonu yok
*Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilecek pozisyonda
*Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadı
*FX borçlanmasını kısacak önlemleri zaten almıştık
SEKTÖRE DESTEĞE DEVAM
*Bankacılık sektörü mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede, sektöre destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz
*Türkiye yüksek kaldıracı olan bir ülke değil, borçla ilk çeyrek itibariyle GSYH'nin yüzde 137'si
*Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istiyoruz
*Enflasyonla mücadelede merkez bankasının ihtiyaç duyduğu her türlü mali yaklaşımı sağlayacağız
MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
*Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz
*Odaklandığımız ana konu mali politikalarla faiz dışı fazlayı desteklemek
*Daha fazla mali sıkılaşmayı sağlayacağız, yapısal reformlar önceliğimiz-
*İstihdam piyasasının esnekliği önceliklerimiz arasında
*Yatırımcılardan destek gördük, Türkiye ekonomisine güven devam ediyor
*Çerçeveler serbest piyasa doğrultusunda oluşacak,sermaye kontrolleri hiç biraz zaman gündemimizde olmayacak
*Güveni artırmak için her tülü adımı atacağız
*Türkiye serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil
BİR IMF PLANI YOK
*Bir IMF planı yok
*Doğrudan yatırım çekmeye odaklandık
*Mali disiplin ekonominin en temel çıpalarından biri
HARCAMALAR KISILACAK
Hükümet çok ciddi bir harcama kısıntısına gidecek, gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz
*Yıl sonu için faiz dışı fazla 6 milyar lira
*Para politikası enflasyonla tek başına mücadele için yeterli değil
HALKBANK'A CEZA BEKLEMİYORUZ
*Para ve maliye politikasının koordineli ve dengeli olması gerekiyor
Yeni bakanlık ve para politikasının koordinesi önemli
*Halkbank'a bir ceza beklemiyoruz
*Kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olursa hükümet onların yanında olacak
EK FONLAMA KAYNAKLARI AÇIKLANACAK
*Bir kaç hafta içinde ek fonlama kaynakları açıklayacağız
*Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalacağız
*Daha ılımlı bir büyüme bekliyoruz
*ABD yaptırımları sorunu ile bir çok ülke karşılaşıyor, koordine olmamız gerekli
AYRINTILAR GELİYOR...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle