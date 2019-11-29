Bakan Albayrak'tan 'Türkiye için Değişim Başlıyor' paylaşımları
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gerçekleştirdiği Rize ve Trabzon ziyaretleri sonrasında Twitter'dan 'Teşekkürler Trabzon' ve 'Teşekkür Rize' notuyla iki video paylaşımında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gerçekleştirdiği Rize ve Trabzon ziyaretleri kapsamında paylaşımlarda bulundu.
'“Türkiye için Değişim Başlıyor” diyerek başlattığımız il programlarımız kapsamında Trabzonlu iş insanlarımız ile bir araya geldik' açıklamasında bulunan Bakan Albayrak, "Her ilde üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme modelimiz için arzu ettiğimiz değişimi anlatıyor, iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretiyoruz" dedi.
Teşekkürler Trabzon #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/AVugzs9ioq— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 29, 2019
Teşekkürler Rize #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/lEKogcxHb1— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 29, 2019
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