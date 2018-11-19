Bakan Albayrak'tan, TürkAkım projesi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün yapılan törenle deniz kısmı tamamlanan TürkAkım projesine ilişkin "2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı" dedi.
TWİTTER hesabında konuya ilişkin mesaj paylaşan Bakan Albayrak şunları kaydetti: "Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun"
2 yıl önce imzasını attığımız TürkAkım projesinde deniz kısmı tamamlandı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 19 Kasım 2018
Türkiye’yi enerji ticaretinde merkez ülke yapma idealimizin önemli yapı taşlarından olan, Türkiye ile Rusya arasındaki güçlü işbirliğinin nişanesi TürkAkım projesi ülkemize hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/5hA9vhjW4e
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