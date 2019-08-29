Bakan Albayrak'tan Şule Yüksel Şenler mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "Yeri zor doldurulacak bir dava, düşünce ve mücadele insanıydı" ifadelerine yer verdi.
Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'in cenazesi dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak, "#ŞuleYükselŞenler Hanımefendiyi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Yeri zor doldurulacak bir dava, düşünce ve mücadele insanıydı. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.
#ŞuleYükselŞenler Hanımefendiyi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Yeri zor doldurulacak bir dava, düşünce ve mücadele insanıydı. Mekanı cennet olsun. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. pic.twitter.com/hfNIfWeXCC— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 29 Ağustos 2019
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