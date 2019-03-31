Bakan Albayrak'tan oy kullanan vatandaşlara teşekkür
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimde oy kullanan vatandaşlara demokrasiye sahip çıkmalarından dolayı teşekkür etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Albayrak, oy kullanan vatandaşlara teşekkür etti.
İşte Bakan Albayrak'ın tweeti:
Seçimler ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olsun. Sandığa gidip oy kullanan, demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 31 Mart 2019
Seçim geride kaldı. Bizim için ana gündemin ekonomide reform ve değişimin olduğu 4,5 yıllık kesintisiz bir dönem başlıyor. pic.twitter.com/0F1lvaoHeH
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