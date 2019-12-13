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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
13.12.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan önemli faiz açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak faiz konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "Kamu bankaları %9-11 oranını reel sektöre yansıtacak" dedi.

Türk Lirası'nda güvensizlik sağlamaya çalışanların kaybettiğini belirten Bakan Albayrak, yıl sonu enflasyonunun yüzde 12'nin altında kapatacağını belirtti.

Bakan Albayrak "Allah'ın izniyle 2020'ye girerken tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımıza başlatıyor. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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