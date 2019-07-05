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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
05.07.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Finansal Kurumlar Birliği’nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verileceğini söyledi. İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği'nin Genel Kurulu'na katılan Bakan Albayrak, "Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi.

Bakan Albayrak şunları söyledi:

Banka dışı finans sektörümüzü her yönüyle ele almak, destek olmak bizim için çok önemli. Bankacılık sektörü bir yana banka dışı finans sektörü bir yana. Uzun yıllar ikinci planda kalmıştı. Yüzde 14'lük pay çok düşük. Bunu artırmamız lazım. Yüzde 20-30-40'lara ulaşmamız lazım. Sadece bankacılık değil, onun dışındaki sektörlere de destek olmamız lazım.

İçiniz rahat olsun, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam ediyor, devam edeceğiz. 

Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahat aşabilecek büyük ve güçlü bir ülke.

Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. 

Türkiye oluşacak kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek tecrübeler kazandı.

Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. 

DENGELENME DÖNEMİNDE ÖNEMLİ MESAFE ALDIK

Yeni Ekonomi Programımızı hayata geçirmeye başladık. Yeniden dengelenme döneminde önemli mesafe alarak bugünlere geldik. Cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne öncelik verdik. 

Yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanma süreci hızlı bir şekilde başladı.

TÜRK LİRASI'NA YÖNELİK SÖYLEMLERDE BULUNMAMAK LAZIM

Özellikle "Türk Lirası değer kazanıyor iyi, değer kaybediyor bu çok kötü" söylemlerinde bulunmamak lazım.

CDS'lerde 120 puan düşüş gözlemledik. Tahvil faizinde 350 baz puan iyileşme gözlemledik. 

Piyasa göstergelerinin yanında somut iyileşmeleri de görüyoruz.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECEK

Bugün Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 enflasyonu görmüş olduk. 

Finansal saldırıların yapıldığı Ağustos ayı öncesine enflasyonu getirmiş olduk. 

Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel anlamdaki iyileşmesini sürdürdüğünü görüyoruz.

Enflasyon oranının çok düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneye yakınsayacağını söyleyebiliriz. 

2019 yıl sonu enflasyon oranının yüzde 15.9 hedefinin altında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

Özellikle seracılık noktasında, özellikle tarım noktasında enflasyon ayağıyla ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor, devam edecek. Modern seracılıkla verimlilik 10 katına çıkacak. Finansman desteği politikasıyla maliyetlerin çok düşük olduğu resimle durumu yönetiyoruz.

İhracatımız pozitif görünüm sergileyerek geçen yıla göre yüzde 2'lik artış yaşadı.

Mayıs ayında yabancı turist sayısı yüzde 9 arttı.

CARİ FAZLA VERİLECEK

Geçtiğimiz yıl mayıs ayı itibariyle yıllık cari açığımız 57.9 milyar dolarla zirve yapmıştı. Nisan cari açık verisi ise 8.6 milyar dolara kadar cari açık geriledi. Ocak 2014'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verilecek.

Dış ticaret, gümrük vergisi, uyum politikaları noktasında baktığımızda ihracatın büyüyüp, turizm de desteklemesiyle birlikte cari açıkta düşüş hız kazanacak.

Güçlü bir cari fazla dönemine girdik.

Olumsuz beklentilerin hızla değişmeye başladığı diğer gösterge ekonomik güven endeksindeki artıştan bahsedebiliriz. Yapısal reformlar büyük önem arz ediyor.

ART NİYETLİ KONUŞMALARA KULAKLARIMIZI TIKAYALIM

Yapısal dönüşüm adımlarını sizlerle paylaştık. Nisan ayındaki lansmanda ifade ettiğimiz eğitim ve yargı reformlarına ilişkin yol haritaları ilgili bakanlıklar tarafından açıklandı.

Art niyetli konuşmalara kulaklarımızı tıkayalım. İnşallah bu yılın ikinci yarısıyla birlikte YEP hedeflerimizin üstüne çıkacak ve bu anlamda güçlü performans ortaya koyacağız.

Finansal ve reel sektör arasındaki ilişkinin güçlü olmasına büyük önem veriyoruz ve buna yönelik çalışmaları kararlılıkla yürütüyoruz.

Bankacılık ve finans sektörüne ilişkin desteğimiz bundan sonra da devam edecek.

Birçok finansman kurumumuz bankalardan daha büyük müşteri portföyüne sahip. Dünyada trend de buraya kayıyor artık. İstanbul Finans Merkezi konseptimizi 2020 yılında hayata geçirecek bir zamanlamayla hayata geçirdiğimizde fintech üzerinde merkez olacak bir mimariyi nakış gibi işlemeye başladık.

 

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