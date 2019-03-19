Son dakika... Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonun tek haneye indirileceğini söyledi. Bakan Albayrak Trabzon'da Adım Adım Ekonomi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, sosyal medya üzerinden algı yaratmaya çalışan kişinin hücre evinde gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

-Ülkemize yönelik finansal dalgalanmalar karşısında güçlü duruş sergiledik.



-Türkiye sistemini çok daha güçlendiren ekonomik adımları uyguladı.



-Ekonomi Yeni Ekonomi Planı'nda ne öngördüysek ondan da iyi durumda ilerliyor.



-Son 2 ayda verdiğimiz hızlı reaksiyonlarla sıkıntıların üstesinden gelmeyi bildik.



-Bu yılın ilk çeyreğinde çok daha iyi performans görüyoruz.



-Ocak, sanayi ve perakende rakamları arttı, Şubat'ta 5-6-7 puan daha iyi durumda. Mart, Şubat'tan daha iyi. En kötü geride kaldı dememizin sebebi o.



-Ekonomimizi ikinci çeyrekten itibaren çok daha güçlü potansiyel büyüme sürecine taşıyacağız.



-Bu yılın ilk çeyreğinde büyümede çok daha iyi bir performans göreceğiz.



-Seçim dönemine rağmen finansal istikrar, para ve mali politikadaki dik duruştan taviz vermedik.



-İhracat ve turizmde göstergeler çok olumlu.



-Şubat sonu yıllıklandırılmış cari açık 17 milyar dolar olur.



-Ekim-Kasım ve Aralık aylarında yaşanan daralmaya karşın atılan adımlarla yeniden likidite sağlandı.



-Kredi büyümesinde toparlanma başladı.



-Faizler 20'lerin altına inmeye başladı. 2003 yılında faizler 4-5-6 seviyelerine inmişti.



-Gezi süreci bir başladı, faizler 7-8-9'a çıktı.



-Köklü ve kalıcı dönüşüm için şu an ilk adımları atıyoruz.



-Şubat'ta kredi tarafındaki artış 43,5 milyar TL civarında.



-Son üç senede 5 tane seçim oldu. 6 ayda bir seçim oldu. Bundan sonra 4.5 sene seçim yok. Bu çok önemli. Bu süreç çok daha istikrarlı bir döneme girecek.

-En kısa sürede faizleri ve enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz.



-Geçenlerde mesaj atmışlar “THY batıyor bilmen ne batıyor şu holding batıyor…” İş adamlarına algı birileri. Size de muhakkak gelmiştir. Ya dedim şunu bir araştırın bakalım. Facebook’tan şuradan buradan… Hemen emniyet, hemen siber güvenlik savcılarımızla irtibata geçtik kaynağını araştırdık bir baktık ki enteresan bir hücre evinde ya Adana ya Mersin birisi gözaltına alındı. Bir baktık yurt içi yurt dışı ilişkileri… Kimlerle iş tutuyor. Evindeki dijitaller. Geçen gün savcımızla yine bilgi aldık. Hala evindeki o dijitallerin… Yalnız yaşıyor. Kimler üzerinde kimler bu operasyonel algıyı ortaya koyuyor. Sonuç; işin komik tarafı Bu mesajı attıktan üç gün sonra batacak dedikleri THY tarihin en büyük karlılığı ile dünyaya haber oldu.



-İlk 2,5 ayda yaklaşık 70 milyar lira piyasaya sıcak para girdi.



-Yüksek enflasyon yaşamanın çok sancısını çektik. Uluslararası rekabeti de olumsuz etkiliyor, faizi de olumsuz etkiliyor.



-Bu yıl borç, finansman ihtiyacımız yok.



-Enflasyon üzerindeki baskının gıda fiyatlarındaki spekülatif artışı sınırlamak amacıyla tanzim satış noktalarını devreye aldık. Özellikle bu mevsimsel etkilerden de kaynaklanan enflasyonist baskıları azalttı.



-Hazine'nin parası bol, rahat, bu yılı kapattık.



-Enflasyonla mücadelede katı ve kararlıyız.



-Enflasyonu yüzde 19'lu seviyelere getirdik.



-Tanzim satışların devreye girmesiyle fiyatlar yarı yarıya düşmeye başladı. Eylül ayı gibi tek haneli rakamları göreceğiz.



-Enflasyonda 2019 hedefi 15,9 idi ancak çok daha iyi sonuç alacağız, faiz de aynı şekilde düşecek.



-Şubat ayında istihdam kaç yüz bin etkisi olacağını göreceğiz. Mart'ta istihdam Şubat'tan daha iyi şartlar göstermeye başlamış. Nisan'da çok daha güçlü bir istihdam rakamına doğru ilerliyoruz.



-Atılan adımlarla birlikte açıklanacak istihdam rakamlarında iyileşme göreceğiz.



-İstihdam taahhütlerini takip edeceğiz, gerekli adımlar atılacak.



-Faizlerdeki iyileşmeler daha iyi noktalara gelecek. İşletme kredilerinde yüzde 20'nin altını gördük.



-Yurt dışına gittiğimiz her yerde şaşkınlık var. Türkiye çok hızlı bir refleks gösterdi. Biz yeni başladık. Bugün dünden yarın da bugünden iyi olacak.



-Birileri hayal kuruyor. Saddam Hüseyin diye biri vardı hatırlıyor muyuz? Hafız Esad diye biri vardı öldü oğlu geldi Suriye'nin durumu ortada. Bütün bu operasyonlara rağmen teker teker dominonun taşları yıkılmasına rağmen birileri hayretle Türkiye'yi izliyor.



-Boş konuşanları üzmeye devam edeceğiz.

-Çok daha iyi bir 2019 yılı ortaya koyacağız.



-Dünyanın her yerinde okulları var FETÖ'nün, tüm bu okulları devralıyoruz.

-31 Mart'ta bu kirli siyaseti ortaya koyanlar gerekli tokatı yiyecek.