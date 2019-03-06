Bakan Albayrak'tan çarpıcı sözler: Ortada bir numara var
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin saldırılara rağmen kapasitesi ve gücünün bilindiğini söyledi. Kocaeli'de Adım Adım Ekonomi Programı'nda konuşan Bakan Albayrak, bu süreçte fırsatların ortaya çıktığını söyledi.
Bakan Albayrak şunları söyledi:
-Türkiye'nin hedef alındığı günleri yaşadık, ama hiçbir zaman endişe etmedik, korkmadık.
-Finansal disiplin ve dengelenme sürecinden asla vazgeçmedik.
-Dış dengelenme sürecinde çok ciddi mesafe aldık.
-Cari işlemler açığı 2018 hedefi itibariyle 27.6 milyar seviyesine geriledi. Ocak ayı itibariyle 20 milyarın bile altına indiğimizi çok net görmeye başladık.
-Bu süreç 2019 yılında hız kesmeden Ocak ve Şubat ayındaki verilerle çok net gördüğü süreci ortaya koydu.
-İhracatımız yüzde 5, ithalatımız yüzde 22 oranında geriledi.
-Önümüzdeki süreçte ekonomimizdeki kırılganlıkların giderilmesiyle birlikte -ki şubat ile birlikte bunu görmeye başladık- potansiyeline hızla yaklaşmaya başlayacak.
-Özellikle uygulamaya koyduğumuz para ve maliye politikalarının yanında enflasyonla mücadele yapılıyor ve Şubat ayı itibariyle yüzde 20'nin altını görüldü.
-Özellikle tanzim satışları başarısıyla, serada binde 8'lik fırtınadan etkilenen kapasite var, patlıcan 3 kat, domates 3 kat artmış. Ortada bir numara var. Tanzim satış devreye giriyor, fiyatlar yarı yarıya iniyor.
-Son dönemde ekonomide yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı enflasyon oranında kaydedilen başarıdır cari açıkta düşüş hız kesmeden sürecek.
-Çekirdek enflasyonun gerilemesi ÜFE'deki düşüşle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin tüm paydaşlarca kabul edilmesini sağladı.
-2.çeyrekle beraber çok önemli ve olumlu adımları göreceğiz, 2019 yılının enflasyonu hedef enflasyonun çok altında gerçekleşecek.
-Bu da hem faiz hem maliyetleri hızlı bir şekilde düşürecek. yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda çok güçlü neticeleri göreceğiz.
-KOBİ destek paketinde ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon lira olan azami limiti 5 milyon liraya çıkarıyoruz.
-Bankalarımızın ve reel sektörümüzün yanında olacağız.
-Konkordato süreci tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı, konkondatoda da dengelenme süreci başladı.
-(Konkordato konusu) Borç ödeme niyetinde olan firmalara çözüm yolu bulunmaya başlandı.
-7 bankaya ek olarak diğer bankalarda yapılandırma sürecinde yer alacak.
-7 bankaya ilaveten şubat ayı ile birlikte diğer bankalar da konkordato ile ilgili şirketlerle görüşme sürecine başladı.
-Toplamda 318 firma konkordatodan çıktı. 5.4 milyar liralık bir krediyi konkordatodan çıkarmış olduk.
-Ocak ve Şubat'ta konkordatoya müracaatlar yarıdan fazla azalma gösterdi.
-Mart-Nisan gibi toplam 10 milyar liralık bir paket konkordatodan çıkmış olacak.
-Sadece Şubat ayında Ocak ayına göre 43.5 milyar liralık kredi büyümesi gerçekleşti. Bu rakam dengelenme sürecinin ne kadar güçlü şekilde devam ettiğini gösteriyor. İzlediğimiz güven verici politikalarla, gerek kredi, gerek tahvil faizleri düşmeye devam ediyor.
-Eylül ayından bu yana açıkladığımız her politika iç ve dış piyasalarda olumlu karşılık buldu, güveni artırdı.
-Hazine ihalelerinde faizlerin tamamlanması ve talebin yüksek olması ötesinde 15 gün, bir ay sonrasında ne kadar hızlı düştüğü görülüyor.
-Kredi kanallarını güçlendirmeye devam ediyoruz, özellikle ikinci çeyrekle birlikte çok daha güçlenerek devam edecek.
-Tüm paydaşlarımız nezdinde Türkiye'ye olan güveni artırmaya devam edeceğiz.
-Her ay bir önceki aydan daha olumlu ve pozitif sürece şahit olacağız.
-Nisan ve Mayıs aylarında çok daha olumlu gelişmelerle birlikte tüm bu malum niyeti olan birilerinin algı operasyonunu yıkalım.
-Ekonomide algı operasyonuyla spekülasyon yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü adımı atıyoruz, atacağız.
-THY, tarihinin en büyük bilanço başarılarından birini gösterdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle