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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.12.2019 - 15:34, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan Lojistik Master Planı mesajı: Hayırlı uğurlu olsun

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Bakan Albayrak'tan Lojistik Master Planı mesajı: Hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Lojistik Master Planı için "Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Lojistik Master Planı için Twitter'dan "Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

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