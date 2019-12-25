Bakan Albayrak'tan Lojistik Master Planı mesajı: Hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Lojistik Master Planı için Twitter'dan "Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.



Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:





Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında taahhüt ettiğimiz, Türkiye’yi stratejik konumunun avantajlarını kullanarak, uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirme hedefi ile hazırlanan Lojistik Master Planı hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/xc5xUmgKJR — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 25, 2019