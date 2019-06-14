Bakan Albayrak'tan karne mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, karne alan öğrencilere ilişkin Twitter'dan mesaj yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, okulların tatile girmesiyle birlikte Twitter'dan öğrencilere mesaj gönderdi. Bakan Albayrak, "Bugün karne heyecanı yaşayan tüm yavrularımıza güzel bir yaz tatili diliyorum." dedi.
İşte o mesaj:
Bugün karne heyecanı yaşayan tüm yavrularımıza güzel bir yaz tatili diliyorum. 🔔☀ #karnegünü pic.twitter.com/RpDUbnr3TS— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 14, 2019
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