Bakan Albayrak'tan gıda enflasyonu açıklaması: Kısa sürede...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle;
"Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz."
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. pic.twitter.com/Y1125F0WsE— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 26, 2019
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