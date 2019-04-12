Bakan Albayrak'tan G-20 Zirvesi paylaşımı: Türkiye'nin tezlerini ortaya koyduk
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından G-20 Zirvesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında "G-20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında küresel ekonomiyi tehdit risklerine karşı tezleri ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.
BAKAN ALBAYRAK "G20 AİLE FOTOĞRAFI" ÇEKİMİNDE YER ALDI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 toplantılarının ardından "G20 Aile Fotoğrafı" çekiminde yer aldı.
Albayrak, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bulunduğu Washington'da, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile aile fotoğrafı çekimine katıldı
Bakan Albayrak, çekim öncesinde yanında bulunan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ve diğer katılımcılarla bir süre sohbet etti.
Fotoğraf çekiminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın yanı sıra ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve IMF Başkanı Christine Lagarde da hazır bulundu.
G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’nda bir kez daha, Türkiye’nin küresel ekonomiyi tehdit eden risklere karşı tezlerini ortaya koyduk. pic.twitter.com/ETqde2jIhk— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Nisan 2019
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