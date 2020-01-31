Bakan Albayrak'tan faiz mesajı: Kalıcı hale getireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve iyileşmenin daha ileri taşınacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi politikalarının göstergelere yansımaya devam ettiğini belirtti. Bakan Albayrak, 2 yıllık tahvil faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve bunun da Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hane olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:
Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.
Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 31, 2020
2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık.
Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.
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