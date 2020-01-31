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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 31.01.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak'tan faiz mesajı: Kalıcı hale getireceğiz

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Bakan Albayrak'tan faiz mesajı: Kalıcı hale getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve iyileşmenin daha ileri taşınacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi politikalarının göstergelere yansımaya devam ettiğini belirtti. Bakan Albayrak, 2 yıllık tahvil faizinde yüzde 9.96 seviyesinin görüldüğünü ve bunun da Kasım 2016'dan bu yana ilk kez tek hane olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın tweeti şöyle:

Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor. 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde %9,96 ile Kasım 2016’dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık. Piyasa beklentilerindeki bu iyileşmeyi çok daha ileri taşıyacak ve kalıcı hale getireceğiz.

 

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