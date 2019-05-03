Bakan Albayrak'tan enflasyon yorumu: Önemli bir gerileme oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, çekirdek enflasyondaki düşüşe dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaz aylarında gıdada sağlanacak düşüşle enflasyonda hedeflerin tutacağını Twitter'dan açıkladı.
Bakan Berat Albayrak enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın tweeti:
"Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor."
Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor. pic.twitter.com/TaXTu5v4fX— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 3, 2019
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