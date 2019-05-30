Bakan Albayrak'tan çifte müjde
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemenin yapıldığını belirtti. Albayrak Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atanmasını gerçekleştirileceğini de kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:
"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının, 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. Kurumda 3 yıl çalışmış olan lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz. Bir müjde de müfettiş yardımcılarımız için veriyoruz. Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atanmasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."
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