Bakan Albayrak'tan büyüme mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki büyüme rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yılın üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak yıllık bazda büyümeyi önemli gördüklerini ve öncü göstergelerin büyüme ivmesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.
Bakan Albayrak'ın Twitter'daki açıklamaları şöyle:
"Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti. Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.
4. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, büyüme ivmemizin artmaya devam ettiğini gösteriyor. %5’lik büyüme hedefimiz için sanayi katma değerini artırmaya, özellikle yatırımlar tarafındaki toparlanmayı hızlandırmaya, üretim ve istihdam odaklı sektörleri güçlendirmeye odaklanacağız."
Çeyreklik bazda büyümelerin ardından 3. çeyrekte ekonomimiz, yıllık bazda da büyümeye geçti.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 2, 2019
Dengelenme dönemi başarısı ile maliyetlerde sağlanan düşüş, artan güven endeksleri ve değişim sürecinin etkileri ile sanayide gelen yıllık bazda büyümeyi önemli görüyoruz.
BAKAN VARANK'TAN BÜYÜME YORUMU
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank büyüme rakamlarına ilişkin yorumda bulundu. Bakan Varank iç talepteki canlanmayla yüzde 0.9'luk büyümenin yakalandığını söyledi.
Bakan Varank'ın Twitter'daki açıklamaları şöyle:
"İç talepteki canlanmayla GSYH'da 3.çeyrekte yüzde 0,9’luk bir büyüme yakaladık. Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için vargücümüzle çalışıyoruz."
İç talepteki canlanmayla GSYH'da 3.çeyrekte %0,9’luk bir büyüme yakaladık. Sanayi üretimi ve siparişler, kapasite kullanımı ve ekonomiye olan güven artıyor. Üretim öncülüğünde daha güçlü büyüme için vargücümüzle çalışıyoruz #MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/LmFHSdRHHk— Mustafa Varank (@varank) December 2, 2019
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