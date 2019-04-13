Bakan Albayrak’tan baş döndüren ekonomi diplomasisi!

Albayrak’ın yoğun temaslarında ana gündem yeni ekonomi paketi olurken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Albayrak’ın programının ilk gününde görüşmelerini gölgelemek için yapılan haberlere rağmen, ikinci günde de ekonomi diplomasisi hız kesmedi.

Bakan Albayrak’ın Vaşington temasları birebir yatırımcı toplantıları ile başladı. Albayrak, ilk olarak 8 trilyon doların üzerinde varlık yöneten Eaton Vance, Carlyle Group, Alliance Bernstein, Blackrock, Bluebay Asset Managment, PIMCO ve Goldman Sachs Asset Management gibi küresel fonlarla, aralarında başkanlarının da olduğu üst düzey yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Burada, muhataplarının tüm sorularını yanıtlayan Albayrak, özellikle yeni yapısal dönüşüm paketi ile ilgili bilgi verdi.

Özellikle banka bilançolarını güçlendirecek ve aktif kalitelerini artıracak adımlar ile, Türkiye’ye 5 yılda milli gelirin yüzde 10’undan fazla kaynak sağlayacak tasarruf stratejilerini anlattı. Albayrak, daha fazla detayın kısa süre içerisinde ilgili kurumlar tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Albayrak ilk gün ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile de Bankanın Türkiye yatırımları ile ilgili bir toplantı yaptı.

6 AYLIK PERFORMANSINIZ TAKDİRE ŞAYAN

Albayrak’ın görüşmelerinde son 6 aylık süre içerisinde yaşananlar da masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre, bir yatırımcı, “Ağustos ayından sonra Türkiye’nin bu zorlu virajı dönebileceğini düşünmüyorduk” ifadelerini kullanırken, bir başka yatırımcı ise, “Ortaya koyduğunuz 6 aylık performans takdire şayan. Bu başarılı performans piyasalar açısından çok önemli mesaj ve kredi oldu” şeklinde konuştu. Bakanlık kaynakları toplantılarla ilgili, “Oldukça verimli geçti. Elbette öne çıkan konu yeni reform paketi oldu. Yatırımcılar bu paketle yakından ilgilendi. Çok fazla detay öğrenmek istediler. Bakanımız, verilen taahhütleri hayata geçirecekleri mesajını çok net verdiler. Bazı konularda detaylar da paylaştılar. Son derece faydalı oldu. Tüm konular samimi bir şekilde ele alındı” değerlendirmesinde bulundu.

JP MORGAN TOPLANTISINA BÜYÜK İLGİ

Bakan Albayrak’ın Perşembe günü gerçekleştirdiği bir diğer program ise JP Morgan tarafından düzenlenen yatırımcı toplantısı oldu. Ayakta bile yer bulmakta zorlanılan toplantı için “Uzun zamandır bu kadar kalabalık toplantı gerçekleşmedi” ifadeleri kullanıldı. Bu toplantıda Albayrak, YEP hedefleri ve gerçekleşmeleri, Türkiye’nin borç yapısı, yeni reform paketi başta olmak üzere geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Ayrıca soruları da yanıtlayan Albayrak, Türkiye’nin İMF’ye ihtiyacı olmadığı mesajını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.

FT VE REUTERS GÖLGELEYEMEDİ

Kaynakların oldukça verimli ve kapsamlı olarak değerlendirdiği bu toplantılardan hemen sonra önce Reuters ardından Financial Times tarafından doğrudan Albayrak’ın programlarını hedef alan, yapılan çalışmaları karalayan ve algıyı bozmaya çalışan haberler servis edildi. Bakanlık kaynaklarının, “Gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmayan ve gerçek dışı” olarak nitelendirdiği haberlere rağmen Albayrak’ın programlarının ikinci günü de oldukça yoğun geçti. İki yabancı basın kuruluşu da programların içeriklerine ilişkin çarpıtma haberler yapmış, gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmayan haberlerinde Bakan Albayrak’ı hedef almıştı. Yapılan algı operasyonu ile, Türkiye ekonomisinin kırılganlığı artırılmak ve yatırımcıların bakış açılarının bozulmasını sağlamak hedeflenmişti. Aynı kuruluşlar, Ağustos ayında da Türkiye için felaket senaryoları çizmiş, dengelenme sürecinin başarısının ardından ise sessizliğe bürünmüşlerdi.

ABD İLE ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Resmi programlarında Türkiye’nin gündemdeki konulara bakışını anlatan Albayrak, çok önemli bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin en önemlisi ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile yapılan görüşme oldu. Edinilen bilgiye göre, toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini artırma hedefine yönelik adımlar konuşuldu. Albayrak daha Cuma günü ayrıca, Fitch Kredi Derecelendirme Kuruluşu yetkilileri ile de bir toplantı yaptı. Albayrak Cuma günü son olarak Türkiye tarafından temsil edilen IMF ülke grubu yemeğinde, Avusturya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kosova, Slovakya ve Slovenya’nın Finans Bakanları ile Merkez Bankası Başkanları’nı ağırladı.

TAİK’TE FİRMALARA SESLENECEK

Albayrak’ın Cumartesi günü programı resmi görüşmelerle devam etti. G20 ve Dünya Bankası toplantılarına katılan Albayrak, burada muhatapları ile görüşmelerini sürdürdü. Albayrak son olarak, Türk Amerikan İş Konseyi’nde ABD’li dev sanayi şirketlerinin ve yatırım fonlarının üst düzey yöneticilerine hitap edecek.

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