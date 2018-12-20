Bakan Albayrak'tan 81 vatandaşa teşekkür...

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde Hazine’ye bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür mektubu gönderdi. Bağışçılardan bazılarını bizzat arayarak teşekkürlerini ileten Albayrak bağışçılara, kaleme aldığı mektup ve Darphane’de yaptırılan madalya benzeri özel bir şilt hediye etti. Şiltte Hazine ve Maliye Bakanlığı logosu altında “Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi” sunuyorum ifadelerine yer verildi.

MEKTUP GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ağustos ayındaki ekonomik dalgalanma sürecinde vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bazı mektuplar geldi. Mektuplarda, vatandaşların maaşlarından belli bir miktarda paranın kesilerek Hazine hesabına aktarılmasını talep edenler oldu. Bunun üzerine Bakan Albayrak’ın yaşanan süreçte Hazine’ye bağışta bulunan başka vatandaş olup olmadığını öğrenmek istedi. 81 vatandaşın farklı meblağlarda bağışta bulundukları tespit edildi. Albayrak’ın bağışta bulunan isimlerin bazılarını telefon ile aradığı, tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldığı kaydedildi. Albayrak mektupta özetle şu ifadelere yer verdi:

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTINIZ





“Ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırılara karşı gösterdiğiniz farkındalık ve ortaya koyduğunuz büyük fedakârlık; bizlere ne kadar aziz ne kadar şanlı bir milletin mensubu olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bir kez daha gururla göğsümüzü kabarttınız. Göstermiş olduğunuz bu büyük fedakârlık, bizlere Çanakkale’de elinde avucunda ne varsa, cepheye gönderen, tek isteği bayrağımızın semalarımızda gururla dalgalanması olan kahraman ecdadımızı hatırlattı.

DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Biz köklü bir mazinin sahibi, şanlı bir medeniyetin emanetçileri olan bir milletiz. Bugün ülkemize karşı başlatılan saldırılar asla amacına ulaşamayacak. Zira bu millet Milli Bağımsızlığına egemen olmak isteyenlere izin vermedi, asla da vermeyecektir. Ekonomik olarak, dünden çok daha güçlüyüz. Ortaya koyduğunuz bu eşsiz fedakârlık, bizlerin yükünü bir kat daha artırdı. Artık, aziz milletimizin emaneti olan bu makamlarda çalışırken, aklımızdan sizlerin bu fedakârlığı, samimiyeti, vatan ve millet sevgisi asla çıkmayacak. Yorulduğumuz anda sizleri düşünecek, silkinecek ve çok daha fazla çalışacağız. Allah’ın izniyle, bu aziz milletin desteği ile çocuklarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakacağız.”

ŞÜKRAN MADALYASI

Albayrak’ın mektup ile birlikte özel bir armağan hazırlanması talimatı da verdiği belirtilirken, Darphane’de, bağışçılar için özel bir bronz şilt hazırlandı. Bir onur madalyasını andıran şilt üzerinde bakanlık logosu ve Albayrak’ın teşekkür mesajı yer aldı.