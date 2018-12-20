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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
20.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan 81 vatandaşa teşekkür...

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Bakan Albayrak'tan 81 vatandaşa teşekkür...

Ağustos ayında yaşanan ekonomik sıkıntılar sırasında Hazine’ye bağış yapan vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ödüllendirildi. Albayrak, her bir vatandaşa teşekkür mektubu gönderdi ve Darphane’de yaptırılan özel bir şilt hediye etti.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde Hazine’ye bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür mektubu gönderdi. Bağışçılardan bazılarını bizzat arayarak teşekkürlerini ileten Albayrak bağışçılara, kaleme aldığı mektup ve Darphane’de yaptırılan madalya benzeri özel bir şilt hediye etti. Şiltte Hazine ve Maliye Bakanlığı logosu altında “Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi” sunuyorum ifadelerine yer verildi.

MEKTUP GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ağustos ayındaki ekonomik dalgalanma sürecinde vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bazı mektuplar geldi. Mektuplarda, vatandaşların maaşlarından belli bir miktarda paranın kesilerek Hazine hesabına aktarılmasını talep edenler oldu. Bunun üzerine Bakan Albayrak’ın yaşanan süreçte Hazine’ye bağışta bulunan başka vatandaş olup olmadığını öğrenmek istedi. 81 vatandaşın farklı meblağlarda bağışta bulundukları tespit edildi. Albayrak’ın bağışta bulunan isimlerin bazılarını telefon ile aradığı, tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldığı kaydedildi. Albayrak mektupta özetle şu ifadelere yer verdi:

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTINIZ

Bakan Albayraktan 81 vatandaşa teşekkür...

“Ülkemize karşı başlatılan ekonomik saldırılara karşı gösterdiğiniz farkındalık ve ortaya koyduğunuz büyük fedakârlık; bizlere ne kadar aziz ne kadar şanlı bir milletin mensubu olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bir kez daha gururla göğsümüzü kabarttınız. Göstermiş olduğunuz bu büyük fedakârlık, bizlere Çanakkale’de elinde avucunda ne varsa, cepheye gönderen, tek isteği bayrağımızın semalarımızda gururla dalgalanması olan kahraman ecdadımızı hatırlattı.

DÜNDEN DAHA GÜÇLÜYÜZ

Biz köklü bir mazinin sahibi, şanlı bir medeniyetin emanetçileri olan bir milletiz. Bugün ülkemize karşı başlatılan saldırılar asla amacına ulaşamayacak. Zira bu millet Milli Bağımsızlığına egemen olmak isteyenlere izin vermedi, asla da vermeyecektir. Ekonomik olarak, dünden çok daha güçlüyüz. Ortaya koyduğunuz bu eşsiz fedakârlık, bizlerin yükünü bir kat daha artırdı. Artık, aziz milletimizin emaneti olan bu makamlarda çalışırken, aklımızdan sizlerin bu fedakârlığı, samimiyeti, vatan ve millet sevgisi asla çıkmayacak. Yorulduğumuz anda sizleri düşünecek, silkinecek ve çok daha fazla çalışacağız. Allah’ın izniyle, bu aziz milletin desteği ile çocuklarımıza çok daha güçlü bir ülke bırakacağız.”

ŞÜKRAN MADALYASI

Albayrak’ın mektup ile birlikte özel bir armağan hazırlanması talimatı da verdiği belirtilirken, Darphane’de, bağışçılar için özel bir bronz şilt hazırlandı. Bir onur madalyasını andıran şilt üzerinde bakanlık logosu ve Albayrak’ın teşekkür mesajı      yer aldı.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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