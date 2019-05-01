Bakan Albayrak'tan 1 Mayıs mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Twitter üzerinden tebrik yayınladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için tebrikte bulundu.
Bakan Albayrak Twitter'dan şunları yazdı:
"En büyük sermayeleri emek ve alınteri olan tüm işçi kardeşlerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederim." En büyük sermayeleri emek ve alınteri olan tüm işçi kardeşlerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederim. pic.twitter.com/NXL0e2Idxb
En büyük sermayeleri emek ve alınteri olan tüm işçi kardeşlerimizin, emekçilerimizin, çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederim. pic.twitter.com/NXL0e2Idxb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 1, 2019
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