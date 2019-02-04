Bakan Albayrak: Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerji üretimine ilişkin Twitter'da açıklama yaptı. Albayrak yerli kaynaklarla yapılan enerji üretiminin rekor kırdığını söyledi.
Bakan Albayrak şu görsele tweetinde yer verdi.
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