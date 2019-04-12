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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
12.04.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak paylaştı... ABD'de büyük ilgi

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Bakan Albayrak paylaştı... ABD'de büyük ilgi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Washington'da “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketini ve yeni dönem ekonomi politikalarını anlattı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, " G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için geldiğimiz Vaşington’da, birçok uluslarası fon ile yaptığımız görüşmelerin yanında JP Morgan‘ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık." ifadelerini kullandı.


Bakan Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile bir araya geldi. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile banka politikaları ve Türkiye yatırımları ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.


Öte yandan Bakan Albayrak, Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.


TAİK-ATC ORTAK YILLIK KONFERANSI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan'da Washington'da yapılacak.

TAİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ana teması "İşe Dönüş" olarak belirlenen konferansta, son günlerin sıcak gündem konusu olan Patriot füzelerini üreten Raytheon şirketinden Apple ve General Electric'e birçok şirketin üst yöneticisi (CEO) ve Türkiye ile ABD yönetiminin en üst düzey temsilcileri bir araya gelecek.

Her yıl Washington'ın gündemini 3 gün boyunca Türkiye'ye çeviren TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na, bu yıl Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımı bekleniyor.

ABD tarafından ise Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ve Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'nin konferansta yer alması öngörülüyor. Türkiye-ABD ilişkilerine ışık tutacak konferansa, Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Başdanışmanı Jared Kushner'ın da katılması bekleniyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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