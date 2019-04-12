Bakan Albayrak paylaştı... ABD'de büyük ilgi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği Washington'da “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketini ve yeni dönem ekonomi politikalarını anlattı.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, " G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için geldiğimiz Vaşington’da, birçok uluslarası fon ile yaptığımız görüşmelerin yanında JP Morgan‘ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık." ifadelerini kullandı.
G-20, Dünya Bankası ve IMF toplantıları için geldiğimiz Vaşington’da, birçok uluslarası fon ile yaptığımız görüşmelerin yanında JP Morgan‘ın düzenlediği yatırımcı toplantısında, “Yapısal Dönüşüm Adımları” paketimiz ve yeni dönem ekonomi politikalarımızı anlattık. pic.twitter.com/7KgdEStZcG— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Nisan 2019
Bakan Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile buluştu
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile bir araya geldi. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile banka politikaları ve Türkiye yatırımları ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ve heyeti ile banka politikaları ve Türkiye yatırımları ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdik. pic.twitter.com/W4CFnMUnbP— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Nisan 2019
Öte yandan Bakan Albayrak, Irak Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bugün ayrıca Irak Maliye Bakanı Sayın Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini ele aldık. pic.twitter.com/7itehUUNKd— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Nisan 2019
TAİK-ATC ORTAK YILLIK KONFERANSI
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı, 14-16 Nisan'da Washington'da yapılacak.
TAİK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ana teması "İşe Dönüş" olarak belirlenen konferansta, son günlerin sıcak gündem konusu olan Patriot füzelerini üreten Raytheon şirketinden Apple ve General Electric'e birçok şirketin üst yöneticisi (CEO) ve Türkiye ile ABD yönetiminin en üst düzey temsilcileri bir araya gelecek.
Her yıl Washington'ın gündemini 3 gün boyunca Türkiye'ye çeviren TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na, bu yıl Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın katılımı bekleniyor.
ABD tarafından ise Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford ve Enerji Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'nin konferansta yer alması öngörülüyor. Türkiye-ABD ilişkilerine ışık tutacak konferansa, Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Başdanışmanı Jared Kushner'ın da katılması bekleniyor.
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