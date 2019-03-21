Bakan Albayrak duyurdu: Az önce imzalandı, hayırlı olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." dedi. Bakan Albayrak ayrıca, KDV uyuşmazlığında son noktaya gelindiğini ve imzaların Külliye'de atıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı." dedi.
Bakan Albayrak şunları söyledi:
-Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek.
-Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı.
-Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek.
-KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun.
-Konutta Mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.
-(Konutta) Faizler yüzde 1,28’lere geldi. Tahminim mayıs gibi yüzde 1'in altını, yüzde 0,98’i görünce sektördeki süreç daha da hızlanacak.
-(İkinci el otomobil satışları) KDV uyuşmazlığında imzaları tamamladık. Uyuşmazlık sorununu da çözmüş olduk.
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