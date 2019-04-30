Bakan Albayrak ticaret müşavirleriyle bir araya geldi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ticaret Bakanlığı himayesinde elçiliklerde görevli ticaret müşavirleriyle bir araya geldi. Albayrak, "İhracata dayalı ekonomik büyüme modelimizin başarısı için tüm müşavirlerimiz ile güçlü ve yoğun iletişim halinde olacağız." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanlığı himayesinde elçiliklerde görevli ticaret müşavirleriyle bir araya geldi.
Bakan Albayrak, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın himayelerinde, elçiliklerimizde görevli ticaret müşavirlerimiz ile bir araya geldik. İhracata dayalı ekonomik büyüme modelimizin başarısı için tüm müşavirlerimiz ile güçlü ve yoğun iletişim halinde olacağız." ifadelerine yer verdi.
Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan’ın himayelerinde, elçiliklerimizde görevli ticaret müşavirlerimiz ile bir araya geldik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 30 Nisan 2019
İhracata dayalı ekonomik büyüme modelimizin başarısı için tüm müşavirlerimiz ile güçlü ve yoğun iletişim halinde olacağız. pic.twitter.com/KCkjrhv2QL
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