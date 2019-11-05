Bakan Albayrak: Tarihi rekora ulaştık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaşıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikalarında başarıya ulaşıldığını ve 82.3 ton altının ekonomiye kazandırıldığını söyledi. Bakan Albayrak bu sayede hem dış finansman ihtiyacı hem de finansmandaki faiz yükünün azaldığını belirtti.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık. https://t.co/5HlD8cMH8X— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2019
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