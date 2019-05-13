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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
13.05.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak tarih verdi! Yeni emeklilik sistemi yolda: Herkes memnun kalacak

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Bakan Albayrak tarih verdi! Yeni emeklilik sistemi yolda: Herkes memnun kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağının sinyalini verdi.

Bakan Albayrak CNN TÜRK’te katıldığı programda emeklilik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak,"Emeklilikle ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Tüm paydaşların memnun olduğu bir emeklilik sistemi ortaya koyacağız. Bu yıl içinde değişimi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

HIZLI ADIMLAR ATILACAK DÖNEME GİRİYORUZ

Türkiye'nin 4 yıldan fazla seçimsiz bir döneme girdiğinin altını çizen Albayrak, "Hızlı adımlar atacağımız bir dönem olacak" dedi. Albayrak, "Kişi başına gelir 12 binden, 9-10 bine düşüyor, terör saldırıları, 15 Temmuz... Bunun iç yönetimsel kaynaklı değil, dış kaynaklı olduğunu toplumumuz görmüyor mu? Biz dik durmaya devam ettikçe güçlü çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu

2020-2021 DAHA İYİ OLACAK

Türkiye ekonomisinin emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Albayrak, "Son 8-10 ayda çok önemli altyapı düzenlemeleri adımları attık. Dış faktörlerin ekonomiye etkisini minimize edecek adımlar attık" dedi. Dünyayı ilgilendiren travmatik bir şey yaşanmadığı süreçte Türkiye'nin daha etkili, dengeli bir dönem yaşayacağını belirten Albayrak, 2020-2021'in daha iyi olacağını, 2018'in etkilerinin silineceğini kaydetti.

TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK BÜYÜMEYE BAŞLADI

Türkiye ve kurumlarının her şeyin farkında olduğunu, geçtiğimiz 6 yıl yaşanan hiçbir şeyin dış kaynaklardan ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Albayrak, "15 Temmuz'da yaşadık, Gezi'de yaşadık. Her anlamda Türkiye zorlu bir dönemden geçti. Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Tünelin sonundaki ışık büyümeye başladı. Türkiye ekonomik olarak güçlü refleksler vermeye başladı. Seçime bir hafta kala ilginç bir süreç yaşadık" diye konuştu.

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