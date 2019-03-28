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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
28.03.2019 - 20:10, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Süreç bugünden itibaren normalize oldu

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Bakan Albayrak: Süreç bugünden itibaren normalize oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir televizyon kanalında soruları yanıtlıyor.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

 Son günlerde yaşananları hep birlikte izliyoruz, Türkiye ekonomisi Ağustos ayından bu yana önemli mesafe kaydetti.

- Dengelenme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti.

- 2019 hedefleri açısından bakıldığında benim şahsi olarak beklentimin de ötesinde olumlu şekilde ilerliyor.

- Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor.

- Türkiye'nin artık eskisi kadar kırılgan olmadığı ile ilgili bir test yaşadığını düşünüyorum. Türkiye'nin bu testte güzel bir sınav vererek tecrübe yaşadığını düşünüyorum.

Bakan Albayrak: Süreç bugünden itibaren normalize oldu

(SWAP KARARI) Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye haber çıktı. Bankalar Birliği bu konuyla ilgili açıklama yaptı. MB'nin swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi. Süreç bugünden itibaren normalize oldu.

Londra uluslararası bir piyasa. Türkiye olarak kullanmaya devam edeceğiz. İş birliklerimiz olacak.

Borsa bugün dengeli bir süreç geçirdi.  Dengelenme süreci her iki piyasada olsun normal bir şekilde seyrediyor. 

EKONOMİ PROGRAMI

8 Nisan haftasında genel bir çerçeve açıklayacağız.  Bankacılıkta güçlü bir yapı var. Birçok alanda önemli bir yol haritası ortaya koyacağız. Vakit kaybetmeden ekonomimizi daha ileriye taşıyacağız. 

Seçimden sonra hal yasası Meclis'e sevk edilecek.

Türkiye'nin insan kaynağı altyapısı olarak çok güçlü.

Dünyadaki çarpışmalar yeni fırsatlar getiriyor.

En zor dönem 2018'i son çeyreğiydi. İkinci çeyrek 1'e göre daha olumlu cereyan etti.

2019'un ilk çeyreğinde pozitif büyüme görebiliriz.

Ağustos- Eylül'de belki tek haneli enflasyonu göreceğiz

Piyasanın genelinde ciddi bir toparlanma görüyorum.

Trendin çok daha olumlu ve pozitif gideceği yönünde genel bir mutabakat var. 

Faizlerin çok hızlı bir şekilde iyileşeceğini görüyorum.

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