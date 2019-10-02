Bakan Albayrak: Sermaye piyasalarına ilgi artacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'da Ana Pazar ve Yıldız Pazar'da yapılan değişikliği değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul pazar yapısı düzenlemesinin Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.
Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak." dedi.
YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak.https://t.co/Fodyz43fb0— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 2, 2019
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