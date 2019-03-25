Bakan Albayrak otobüs işletmecilerine müjdeyi verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otobüs işletmecileriyle bir araya geldiği toplantıda, müjdeyi verdi. Bakan Albayrak o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından otobüs işletmecileriyle yaptığı toplantıdan kareleri ve işletmecilere verdiği müjdeyi paylaştı.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:' Halk Otobüsü İşletmecilerimiz ile bir araya geldik. KDV müjdemizden sonra, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile ilgili beklentilerini karşılayacak, süreçlerini kolaylaştıracak adımlarımızın müjdesini paylaştık.'
Halk Otobüsü İşletmecilerimiz ile bir araya geldik. KDV müjdemizden sonra, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile ilgili beklentilerini karşılayacak, süreçlerini kolaylaştıracak adımlarımızın müjdesini paylaştık. pic.twitter.com/zD4I3b9nFw— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 25 Mart 2019
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