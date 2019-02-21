Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Hayırlı, uğurlu olsun...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun' dedi.
KDV iadelerine ilişkin Resmi Gazete kararı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise konuyu açıklayıcı grafikle Twitter'da paylaştı. Bakan Albayrak, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN PAYLAŞTIĞI GRAFİK
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