Bakan Albayrak: Milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak "Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ankara Kızılcahamam'da AK Parti'nin kampında bulundu. Bakan Albayrak, Kızılcahamam Kampı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajıyla başladığını ve tüm kadrolarla millete daha iyi hizmet için kenetlenileceğini Twitter'dan duyurdu.
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
"AK Parti’nin 17 yıllık başarı hikayesinin önemli faktörlerinden olan istişare mekanizmasının en üst düzeyde işlediği Kızılcahamam Kampımız Sn. Cumhurbaşkanımızın mesajları ile başladı. Tüm kadrolarımızla milletimize daha iyi hizmet için kenetleneceğiz."
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