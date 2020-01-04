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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 19:31,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

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Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi

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