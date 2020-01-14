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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.01.2020 - 12:33,Son Güncelleme:/

Bakan Albayrak: İvmelenmeye adım adım ilerliyoruz

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Bakan Albayrak: İvmelenmeye adım adım ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimindeki artışa ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, ivmelenmenin adım adım gerçekleştiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Sanayi üretimine ilişkin olarak arzulanan ivmelenmeye adım adım ilerlendiğini söyleyen Bakan Albayrak, 2020 yılında rakamların daha ileri taşınacağını da belirtti.

Bakan Albayrak Twitter hesabından şunları yazdı:

Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız.

 

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