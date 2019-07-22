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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.07.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü

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Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki bakan ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımları ve özel sektörün iş birliği yapabileceği potansiyel alanları görüştü. Özellikle ticaret hacmini hızlı bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için çalışma başlatılması konusunda mutabık kalınırken, bu alanda çalışacak ekipler belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile bir araya geldi. Bakan Albayrak, Bakan Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki bakan, önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü
Toplantılarda, iki ülke arasında finans sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda ekonomik iş birliği kapsamlı olarak ele alındı. İki bakan ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımları ve özel sektörün iş birliği yapabileceği potansiyel alanları görüştü.
Bakan Albayrak, İtalya Ekonomi Bakanı Tria ile görüştü
Özellikle ticaret hacmini hızlı bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için çalışma başlatılması konusunda mutabık kalınırken, bu alanda çalışacak ekipler belirlendi.  İtalyan bakan, Albayrak’ı ülkesine davet ederken, Bakan Albayrak da bu yıl Roma’ya gideceğini kaydetti.

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