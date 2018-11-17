Bakan Albayrak: İlk 9 ayda 1 milyon konut satıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın ilk 9 ayında 1 milyon konut satışının yapıldığını kaydetti.
BAKAN Albayrak, Twitter hesabında yaptığı açıklamada "GYODER tarafından yapılan çalışma, konut sektörünün ilk 9 ayda yaptığı 1 milyon konut satışı ile 2017 yılındakine yakın bir performans sergilediğini ortaya koyuyor" dedi.
Albayrak, satışı yapılan konutlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren grafiği de Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Albayrak'ın paylaştığı grafiğe göre, bu yılın ilk 9 ayında 256 bin 283 ipotekli konut satıldı. Yine anılan dönemde yabancılara satılan konut sayısı 24 bin 155. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 15 bir 241'di.
KAMU BANKALARI ÖNDE
Konut kredilerinde ise, anılan dönemde kamu pankalarının kredi hacmi yüzde 48.2 iken, özel sektörün kredi hacmi ise yüzde 45.1 olarak gerçekleşti.
TAKİPTEKİ KONUT KREDİSİNDE HAFİF GERİLEME
Anılan dönemde, takipteki konut kredilerinin oranı ise yüzde 0.43 oldu. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 0.44 olarak açıklanmıştı.
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