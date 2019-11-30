Bakan Albayrak: Gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan Gıda Komitesi toplantısıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gıda Komitesi toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bakan Albayrak, "Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.'nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık." açıklamasında bulundu.
Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 30, 2019
Sera üretimine güçlü katkı sağlayacak SERA A.Ş.’nin çalışmaları, sulama altyapı projeleri ve Girdi Finansman Sistemi başta olmak üzere gıda enflasyonu ile mücadeledeki yapısal adımlarımızı ele aldık. pic.twitter.com/MszH1C5oJh
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