Bakan Albayrak 'G20 Aile Fotoğrafı' çekimine katıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjantin'in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Toplantısı'nda, Aile Fotoğrafı çekimine katıldı. G20 Toplantısı'nda iki ayrı konuşma da yapan Bakan Albayrak "Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir" dedi. Albayrak, korumacı önlemlerin ise üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacağını kaydetti.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı nedeniyle Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Bakan Albayrak, “G20 Aile Fotoğrafı” çekimine iştirak etti.Albayrak, gün içinde Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdi.
Ayrıca "Küresel Ekonomik Riskler", "Mesleklerin Geleceği" ve "Altyapının Bir Varlık Kategorisine Dönüşümüne İlişkin Yol Haritasının Geliştirilmesi" başlıklı oturumlara katılan Albayrak, ilk ve son oturumda olmak üzere iki ayrı konuşma yaptı.
KORUMACI ÖNLEMLER OLUMSUZ ETKİLİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacağını belirterek, “Kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmi bozulacaktır. Yeni iş alanları sınırlanacaktır. Açık pazarın ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz.” dedi. Albayrak, yükselen korumacılığın küresel ekonomi için olumsuz etkileri olacağını vurgularken, “Her şeyden önce, gerekli önlemleri almadığımız sürece korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmi bozulacaktır. Yeni iş alanları sınırlanacaktır. Açık pazarın ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.
TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Konuşmasında, Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelere de yer veren Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Ekonomik temellerimiz güçlü olmaya devem etmekte olup, görünümümüz umut vericidir. Şunu tekrar ifade etmek isterim ki, yakın zamandaki politikalarımız ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makro ihtiyati politikalarla sağlıklı hale getirilmesi, yapısal reformlarda kararlı adımlar atılması ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine oluşturulmuştur.”
Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile görüştü.
YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Albayrak, yoğun temaslarda bulundu.
Bakan Albayrak, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Kim Don-Yeon, Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ve Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun ve Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia ile de görüştü.
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