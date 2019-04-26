Bakan Albayrak duyurdu: En kısa zamanda ülkemize kazandıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finans merkezine ilişkin olarak toplantı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müteahhit ve bürokratlarla toplantı yapan Bakan Albayrak toplantı sonrasında Twitter'dan açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak şunları yazdı:
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. pic.twitter.com/Y1125F0WsE— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 26 Nisan 2019
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