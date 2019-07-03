Bakan Albayrak: Enflasyonda düÅŸüÅŸ trendi sürüyor
Â Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak, enflasyon rakamlarÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan Bakan Albayrak, "Enflasyonda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendi sÃ¼rÃ¼yor. Haziran rakamlarÄ± ile yÄ±llÄ±k hedefimizin altÄ±na geldik. GÄ±da tarafÄ±ndaki kazanÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± Ã¶zellikle yapÄ±sal adÄ±mlarÄ±mÄ±zla koruyacak ve Ã¶nce tek haneli enflasyonlarÄ± gÃ¶recek, ardÄ±ndan yÄ±lÄ± hedeflerimizin altÄ±nda bir oranda kapatacaÄŸÄ±z." dedi.
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