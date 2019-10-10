Bakan Albayrak ekonomideki hedefleri paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Partimizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, ekonomide son bir yıllık süreci ve yakın dönem hedeflerimizi paylaştık" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Partimizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, ekonomide son bir yıllık süreci ve yakın dönem hedeflerimizi paylaştık" dedi.
Partimizin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, ekonomide son bir yıllık süreci ve yakın dönem hedeflerimizi paylaştık. pic.twitter.com/5vNW7ieHxO— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 10, 2019
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle