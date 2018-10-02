Bakan Albayrak ekonomide öncelikli stratejileri paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’nda yeni ekonomi programını ve ekonomide öncelikli stratejileri paylaştıklarını kaydetti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’na ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmede bulundu. Albayrak, toplantıda yeni ekonomi programı ve ekonomide öncelikli stratejilere ilişkin düşüncelerini partililerle paylaştıklarını ifade etti.
AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları Toplantısı’nda, Yeni Ekonomi Programımızı ve ekonomide öncelikli stratejilerimizi paylaştık. pic.twitter.com/i4lRqEHalQ— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 2 Ekim 2018
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