Bakan Albayrak: Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın kredi faizlerinde yaptığı indirime ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, pozitif etkilerin yansımalarının göründüğünü söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının art arda yaptığı kredi faiz indirimlerine ilişkin olarak "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor." dedi.
Bakan Albayrak tweetinde şunları belirtti:
Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.
Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/OMWibyJeQs— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 1, 2019
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